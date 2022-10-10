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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Edirne 8. Kitap Günleri hafta sonu bir çok yazarlara ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap fuarı her yaş gurubundan okuyucu kitlesini ağırladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eşi Esra Gürkan ile stantları gezdi, yazarla sohbet etti, söyleşileri dinledi.

Edirne Kitap Günleri için Edirne’ye gelen Av. Lerzenur Elik Asan, aynı zamanda "Türkiye’de Kadın Olmak" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Yüzlerinde Edirne" isimli kitabın yazarı Egemen Ilgın da "Kurtuluşun 100. Yılına Özel Yüzlerinde Edirne" isimli bir söyleşi gerçekleştirerek, kitabı hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Emre Kongar ve Ayşe Kulin de okurları ile buluştu.

Edirne 8. Kitap Günleri, 16 Ekim Pazar gününe kadar Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nda ziyarete açık olacak.

- Keşan'da pilates kursu başladı

Keşan Belediyesi pilates kursu Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursun ilk günü nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kursiyerleri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Keşan'da spor yapmak isteyen herkes için imkanlar oluşturmaya gayret ettiklerinin belirtti.

Keşan Belediyesi olarak tüm vatandaşların sporla iç içe bir hayatının olması için çalıştıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız en başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Hemşerilerimizin hayatlarını en sağlıklı şekilde idame ettirmeleri için uğraşıyoruz. Kursa katılan herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pilates kursuna ilk katılan 50’yi aşkın kursiyer, Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürvet Buruk nezaretinde çalışmalara başladı.

-104 Sanatçının Eserleri sanatsever ile buluştu



Trakya Üniversitesi (TÜ) öncülüğünde başlatılan ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Bas Buluş Uluslararası Baskıresim Sergisi T.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen tören ile ziyarete açıldı. 20 ülkeden 104 farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi öğrenciler tarafından ilgi gördü. Sergiye destek veren sanatçılara, öğretim görevlilerine ve danışmanlara katılım belgesi takdim edildi.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin son yıllarda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.



Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dönemin ilk sergisinin açılışını yaptıklarını dile getiren Tabakoğlu "Güzel Sanatlar Fakültesi son birkaç yıldır uluslararası anlamda çok güzel adımlar attı. Yeni eğitim öğretim dönemine başlamamız ile birlikte ilk sergiyi 104 sanatçı ile uluslararası bir sergi ile başlatıyoruz." İfadelerine yer verdi.



Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de, 36 yabancı sanatının eserinin sergide bulunduğunu belirtti.



Baskıresim'in farklı şekillerde yorumlandığını söyleyen Tüzün; "3. Uluslararası Baskıresim Sergisi'ni yapıyoruz. Şuan da 20 ülkeden 36 yabancı 68 Türk olmak üzere 104 sanatçının eserlerini sergiliyoruz. Tüm katılımcı sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan Bas Buluş 3. Uluslararası Özgün Baskıresim Sergisi 26 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.







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