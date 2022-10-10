Vefat eden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi için anma töreni düzenlendi

TRABZON (AA) - Aksaray'da vefat eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Endüstri Mühendisliği öğrencisi Semanur Akbaş için anma töreni düzenlendi.

Orman Endüstri Mühendisliği Sedir Amfi Salonu'nda düzenlenen törende, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve Akbaş'ın arkadaşları bir araya geldi.

Amfideki sıraya Akbaş'ın fotoğrafı ve çiçek bırakılan törende konuşan Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Temiz, öğrencilere baş sağlığı diledi.

Temiz, kelimelerin bittiği yerde olduklarını belirterek, "Gerçekten zor çünkü anne babalarınız sizleri yetiştiriyor, bizlere emanet ediyor. Sizler fakülteden bizim evlatlarımız olarak giriyorsunuz. Şu anda böyle bir acıyla karşınızda olmak oldukça zor. Çünkü hepiniz bizim evlatlarımız yaşındasınız." dedi.

Akbaş'ın güzel anılar bıraktığını dile getiren Temiz, "Çok genç, daha 22 yaşındaydı, kendisine ait hayalleri vardı ama takdiri ilahi bu kadarmış. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Ondaral, Akbaş'ın 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"4 Ekim tarihinde acı haberi aldık. Çok naif, çok tertemiz, pırıl pırıl bir öğrenciydi. Vefat ettiği gece buraya gelmek için bütün hazırlıklarını yaptı. Ancak yaşamını kaybetti, beklenmedik bir şekilde. Acımız büyük Allah rahmet eylesin, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Öğrencilerimiz, arkadaşları daha derinden etkilendi. Derslerimizde bunlara şahit olduk, bu acıyla yoğrulacaklar."

Akbaş'ın sınıf arkadaşı Nur Manav da Semanur'u kaybetmenin çok acı olduğunu dile getirdi.

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