Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,998 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,506 6,998 Ayçiçeği Kg 11,937 13,359 Süpürge Teli Kg 21,370 28,600 Dana Kg 46,600 70,400 İnek Kg 29,800 42,200 Düve Kg 48,800 65,100 Koyun Kg 23,000 23,500 Kuzu Kg 34,000 49,700 Toklu Kg 33,000 43,000

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