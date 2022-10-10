Balkan Müzik Festivali konserle sona erdi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Theodosıı Spassov'un konseriyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalin son konseri de müzikseverlerden ilgi gördü.

Balkan Kongre Merkezinde sahne alan Bulgar müzisyen Theodosıı Spassov, Sela Can Dökmeci'nin şefliğinde Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde eserler seslendirdi.

TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Spassov ve Dökmeci'ye plaket takdim etti.

Çağrı, gelenekselleşen Balkan Müzik Festivali'nin müzikseverlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Trakya Üniversitesi başta olmak üzere Edirne'de tüm kurumların festivale katkıda bulunduğunu dile getiren Çağrı, yarın Edirne Büyük Sinagog'da başlayacak Trakya Caz Festivali'ne müzikseverleri davet etti.

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