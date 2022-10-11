Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde şüpheli kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada K.K'nın üzerinde 44,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

- İş yerinde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de iş yerinde yaralanan kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'ndek iş yerinde paletle yük taşıyan B.K. henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Çeşitli yerlerinden yaralanan B.K. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

- Trenden düşen kişi şikayetçi oldu

Edirne'de trenden düşen kişi polise şikayette bulundu.

Edirne Garına misafirini yolcu etmek için gelen A.D. misafiri ile trene bindi.

Misafirini uğurladığı esnada aşağı inmek isterken trenin hareket etmesi sonucu ayağının boşluğa gelerek aşağı düştü.

A.D. yaralandığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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