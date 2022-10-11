İpsala'da aile sağlık merkezlerinde annelere eğitim verildi

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde "Emzirme danışmanlığı" eğitimi verildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, İpsala ve Yenikarpuzlu aile sağlığı merkezlerinde ebe Nursel Emek ve hemşire Buse Tetik tarafından eğitim verildiği belirtildi.

Anne sütünün bebeğin beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve doğal bir besin olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içerir. Biyoyararlılığı yüksektir ve sindirimi kolaydır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar.

Tüm bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü yeterli olmakla birlikte su dahil hiçbir ek besine ihtiyacı yoktur. 6. aydan sonra ek gıdalarla birlikte 2 yıl boyunca anne sütü içmek bebeğin tüm hayatı boyunca kazanacağı en önemli sağlık güvencesidir."

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