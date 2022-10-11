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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi seralarında yetiştirilen ürünlerin hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hasada katıldı.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Kaliteli, taptaze ürünlerin reyonlarda yerini alacağını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na hazırladığımız Keşan TSO ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklığındaki Yıl Boyu Üretim ve İstihdam, Okula Giden Mutlu Çocuklar Projemizde seralarımızda ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. İlk hasat ürünlerimiz roka ve semizotu otu, hayırlı olsun."

- Keşan'da belediye iş arayanlara yardımcı oluyor

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığıyla 9 kişinin daha iş sahibi olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, telekomünikasyon firmalarıyla toplamda 100'ü aşkın vatandaşın iş ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Firmalarla iletişimlerinin sürdüğünü ifade eden Helvacıoğlu, "Eleman arayan işletmelerimizi, istihdam havuzumuzdaki kendilerine uygun kriterleri karşılayan elemanları bulmaları için, iş arayan vatandaşlarımızı da başvuru oluşturmak için Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktamıza bekliyoruz." diye konuştu.

- Helvacıoğlu, "Bilim Keşan Merkezi"nin yapılacağı alanı inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bilim Keşan Merkezinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu incelemenin ardandan yaptığı açıklamada, gençlerin daha iyi eğitim alması için donanımlı merkezler kurduklarını belirtti.

Keşan'dan geleceğin bilim insanlarının yetişeceğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Deneyap, tasarım ve girişim, doğa bilimleri, matematik, astronomi ve havacılık, teknoloji atölyelerini içinde barındıran Bilim Keşan Merkezi için sahada araştırmalarımızı yapıyoruz.

Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı arttırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, katma değeri yüksek teknoloji odaklı çıktılar üretebilen, geleceğe ışık tutan, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla durmaksızın çalışıyoruz."

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