Edirneli öğrenciler Letonya'da Türk mutfağını tanıttı

B﻿ilim, ağlayan bebeği yatıştırmak için 'en iyi yöntemi' buldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bir Dünya Mutfak" Projesi kapsamında Letonya'nın başkenti Riga'da katıldıkları etkinlikte Romanya ve Letonyalı öğrencilere Türk mutfağını tanıttı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde 3 ülkeden yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim öğretim veren meslek liselerinin ortaklığı ile yürütülen "Bir Dünya Mutfak" Erasmus projesinin etkinliği Riga’da gerçekleştirildi.

Her ülkeden 6 öğrencinin yer aldığı toplam 18 öğrenci, proje ortağı ülke mutfaklarının genel bilgileri, yaratıcı, inovatif mutfak uygulamaları, farklı menüler ve özelliklerini, dijital ortamda menü tasarlama ve farklı otel, restoranları inceleme ve gözlem ziyaretlerini içeren 7 gün ve 56 saatlik eğitim aldı.

Edirneli öğrenciler etkinlik boyunca Türk mutfağını anlattı. Türk mutfağına özgü yemekleri pişiren öğrenciler, yemeklerle ilgili bilgiler verdi.

- Deneyimlerini Milli Eğitim Müdürü Arpacı ile paylaştılar

Projede yer alan öğrenci ve öğretmenler, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret ederek deneyimlerini paylaştı.

Arpacı, proje ile öğrencilerin başka kültürleri tanıma imkanı bulurken Türk Kültürünü de akranlarına tanıtma imkanı elde ettiklerini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Arpacı, projede yer alan öğretmen ve öğrencilere katılım belgesi verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.