En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda enstitü ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Doğan, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün bölgenin en büyük enstitüsü olduğunu bu durumun güzelliklerinin yanında zorlukları da olduğunu belirtti.

Öğrencilerin görüş ve önerileriyle yaşanabilecek zorlukların çözüleceğini aktaran Doğan, ihtiyaçları karşılamak için hazır olduklarını vurguladı.

Program kapsamında Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç ve Enstitü Sekreteri Cihan Sayan sunum yaptı.

- Uzunköprü Ticaret Borsası başkanlığına Egemen Aslan seçildi

Uzunköprü Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanlığına yeniden Egemen Aslan seçildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, 14 meclis üyesi yönetim kurulu ve meclis organları ve TOBB delegeleri seçimi için sandık başına gitti.

Seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına Egemen Aslan, meclis başkanlığına ise Hüseyin Aksoy seçildi.

Yönetim kurulu başkanlığına seçilen Aslan, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Uzunköprü'ye ve borsa üyelerine en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirterek, "Demokratik ve şeffaf ortamda geçen seçimlerimizin TOBB camiamıza, üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm üyelerimize teveccühleri için tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.