Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen Ü.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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