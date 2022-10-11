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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Veli-Der Edirne Şube Başkanı Benay Gürsel, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda arıtıcılı su sebillerinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Gürsel, Kent Konseyinde düzenlenen basın toplantısında, çocukların okullarda içme suyu sıkıntısı çektiğini ileri sürdü.

İl merkezinde 28 okula arıtıcılı su sebili konulduğunu belirten Gürsel, "4 Aralık 2021'de yaptığımız toplantıda Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin ortak çalışması ile merkez ve ilçeler dahil olmak üzere okullara arıtıcılı su sebili montajının yapılacağı müjdesini duyurmuştuk." dedi.

Sağlıklı, ücretsiz, erişilebilir suyun çocukların en temel haklarından biri olduğunu ifade eden Gürsel, okullarda arıtıcılı su sebillerinin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

- TÜ'de kalite artırma toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünce kalite artırma çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Toplantı Salonunda lisansüstü öğrencileriyle bir araya geldi.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan'ın başkanlığındaki toplantıda Enstitü Müdür Yardımcısı ve Kalite ve Strateji Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, öğrencilere kalite arttırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda öğrencilerin enstitü ile iletişim, iş akış süreçleri ve akademik bağlamda öneri, istek ve şikayetleri soruldu, görüşleri alındı.

- Helvacıoğlu, kız çocuklarıyla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla kız çocukları için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Helvacıoğlu, 100 kız öğrenciyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde bir araya geldi.

Çocuklara aydınlık bir gelecek sunmak için çalıştıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayallerine koşan, okuyan, kendini geliştiren, girişimci kız çocukları yetiştirmek için Keşan Belediyesi olarak çok çalışıyor ve onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kız çocuğu berekettir, hüzündür, duygusal bağdır, dünyadaki tüm kız çocuklarının mükemmel bir yaşam sürmeleri dileklerimizle tüm kız çocuklarının gününü kutluyoruz.

Geleceğimizin umudu çocuklarımızın, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eşit haklara, eşit eğitim koşullarına sahip olduğu bir dünya dileğiyle."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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