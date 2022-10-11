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Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi

AA

Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi

EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar Tunca Nehri'nde yapılan temizlik çalışmasının Meriç Nehri'nde de yapılmasını istedi.

Kentte son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve kum adacıkları DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta temizlendi.

Temizlik çalışmasının ardından nehirdeki kötü görüntü ortanda kalktı, su akışı hızlanmaya başladı.

Vatandaşlar nehirdeki temizliği taktirle karşılarken kentin diğer önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'ndeki kum adacıklarının temizlenmesini istedi.

Burhan Barsan, AA muhabirine nehirlerde düzenli olarak temizlik çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

Tunca ve Meriç nehirlerini her zaman temiz görmeyi arzuladıklarını belirten Barsan, "Tunca Nehri yapılan temizliğin ardından eski halinden çok daha iyi. Suyun çekilmesiyle otlar meydana çıkmış ve kötü görüntü olmuştu. Bu haliyle güzel. Aynı şekilde keşke Meriç Nehri'ne de böyle bir temizlik yapılsa oranında ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Gökben ise Meriç Nehri'ndeki kum adacıklarının temizlenmesiyle nehirdeki su akışının hızlanacağını dile getirdi.

Meriç Nehri'nin Türkiye'nin en güzel nehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Gökben, "Buraya çok sayıda turist gelip gidiyor. Ormanın dibinde bir nehir, çok güzel. Nehirdeki adacıklar kötü bir görüntü oluşturuyor. Temizlenmesi iyi olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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