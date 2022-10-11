Portekizli sanatçı, Trakya Üniversitesinde polyester üzerine taş baskı tekniğini öğretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekizli sanatçı, Trakya Üniversitesinde polyester üzerine taş baskı tekniğini öğretti

AA

Portekizli sanatçı, Trakya Üniversitesinde polyester üzerine taş baskı tekniğini öğretti

EDİRNE (AA) - Baskı resim üzerine çalışmalar yapan Portekizli sanatçı Teresa Pedroso, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle polyester kağıt üzerine litografi (taş baskı tekniği) atölye çalışması yaptı.

Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmasında Pedroso, öğrencilere yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Daha sonra öğrenciler polyester kağıt üzerine litografi çalışması yaptı.

Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, AA muhabirine Perre Sanat Çalıştayı için Türkiye'ye gelen Teresa Pedroso'nun, davetlerini kırmayarak Trakya Üniversitesine geldiğini söyledi.

Pedroso'nun, öğrencilerle polyester kağıt üzeri litografi uygulaması yaptığını belirten Tüzün, "Normalde litografi taş üzerine baskıdır. Taş üzerine desen çizilir ve onun baskıları alınır. Üniversitemiz taş litografi atölyemiz yok. Kurmak da oldukça maliyetli. O nedenle bu workshopu yapmaya karar verdik." dedi.

Tüzün, öğrencilerin Pedroso'nun yurt dışından getirdiği polyester kağıdı plaka olarak kullandıklarını dile getirdi.

Uygulamanın çevreye zararlı olmadığını ifade eden Tüzün, "Öğrencilerimiz bugün yeni bir baskı resim tekniğiyle tanışmış oldular. Biz burada birçok tekniği öğretebiliyoruz. Bugün ilk defa kağıda yakın bir malzeme üzerine deseni çizip onun baskısını almak onlar için yeni bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Pedroso da polyesterin geleneksel olmayan farklı bir materyal olduğunu belirtti.

Bu tekniğin kolaylık sağladığını söyleyen Pedroso, "Polyester malzemenin her iki yönünü de kullanabiliyorsunuz. Elle baskı alabiliyorsunuz. Öğrenciler bu teknikten hoşlandılar. Farklı sanat dallarından öğrencilerle burada olmaktan, onlara bu tekniği öğretmekten mutluyum." dedi.

Uygulamaya fakültenin resim, heykel, grafik bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarından 16 öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de meme kanserine dikkat çekmek için yaya geçidi pembeye boyandı
YEREL HABERLER Edirne'de meme kanserine dikkat çekmek için yaya ...
Meme kanserine farkındalık için yaya geçidini pembeye boyadılar
YEREL HABERLER Meme kanserine farkındalık için yaya geçidini pembeye ...
(Görüntülü) MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK İÇİN YAYA GEÇİDİ PEMBEYE BOYANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK İÇİN ...
Edirneli başarılı yüzücüler Fenerbahçe'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Edirneli başarılı yüzücüler Fenerbahçe'ye transfer ...
Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi
YEREL HABERLER Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü)- SINIR KAPILARINDA SÜRÜCÜLER 5 GÜNDÜR ÇIKIŞ İÇİN BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SINIR KAPILARINDA SÜRÜCÜLER 5 GÜNDÜR ...
(Görüntülü) DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN KURULAN SERALARDA İLK HASAT YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN KURULAN ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli öğrenciler Letonya'da Türk mutfağını tanıttı
YEREL HABERLER Edirneli öğrenciler Letonya'da Türk mutfağını tanıttı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
İpsala'da aile sağlık merkezlerinde annelere eğitim verildi
YEREL HABERLER İpsala'da aile sağlık merkezlerinde annelere eğitim ...
Edirne Sağlık Müdürlüğü, "uyuz vakası"nda artış olmadığını açıkladı:
YEREL HABERLER Edirne Sağlık Müdürlüğü, "uyuz vakası"nda artış ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Balkan Müzik Festivali konserle sona erdi
YEREL HABERLER Balkan Müzik Festivali konserle sona erdi
AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı
YEREL HABERLER AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine ...
Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Aksal 35 yaş üstü kadınlara ön lisans, lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını belirtti
YEREL HABERLER Aksal 35 yaş üstü kadınlara ön lisans, lisans ...
Vefat eden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi için anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Vefat eden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.