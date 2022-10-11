Edirne Devlet Tiyatrosu, yeni sezona yine "kapalı gişe" başladı

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EDİRNE (AA) - Biletleri satışa sunulur sunulmaz tükenen Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdelerini "Maçın Adamı" oyunuyla açtı.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki 216 seyirci kapasiteli tiyatro sahnesinde sezonun ilk oyunu, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine "kapalı gişe" oynandı.

Biletlerinin geçen sezonlarda 45 saniye ile 1 dakika içerisinde tükendiği yetkililerce açıklanan tiyatronun bu yılın ilk oyununun da biletleri kısa sürede tükendi.

Clint Dyer ve Roy Williams'ın yazdığı "Maçın adamı" oyunu seyirciyle buluştu.

Kayhan Berkin'in yönettiği, Cem Zeynel Kılıç ve Kerim Urun'un oynadığı, erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba ve oğul ilişkisi üzerinden inceleyen oyuna tiyatroseverler ilgi gösterdi.

- "Alarm kurarak bilet alıyoruz"

İzleyicilerden Fatma Angun, AA muhabirine yeni sezonun başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Edirnelilerin tiyatroya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Angun, bilet bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Bilet alabilmek için kimi zaman alarm kurduklarını kimi zaman da gişe önünde sıra beklediklerini anlatan Angun, "Her oyuna gelmek istiyoruz ancak bilet bulmakta zorlanıyoruz. Biletleri yakalamak zor oluyor. Alarm kurarak bilet alıyoruz. Saat ve gün ayarlıyoruz bilgisayarın başında bekliyoruz sürekli sayfayı yeniliyoruz bilet almak için." diye konuştu.

Kübra Altınyaprak ise tiyatronun Edirne için önemli bir sanat kazanımı olduğunu dile getirdi.

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda oyun ve gün sayısının artırılmasını istediklerini ifade eden Altınyaprak, "Genelde arkadaşımla geliyoruz. Biletleri hızlı şekilde o alıyor. Biletlerin satışa çıkacağı anda sürekli internetten bakıyoruz." dedi.

Emine Aydın Özgür de tiyatroda keyifli bir zaman geçirdiklerini bilet alabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.





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