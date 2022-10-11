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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Trakya Caz Festivali Thrace Quartet konseriyle başladı

AA

Uluslararası Trakya Caz Festivali Thrace Quartet konseriyle başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Thrace Quartet konseriyle başladı.

Edirne Büyük Sinagog’da bu yıl ilki gerçekleşen festivalin açılışında Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Mehmet Akatay ve Guy Bernfeld'dan oluşan Thrace Quartet sahne aldı.

TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, konserin açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Festivalin, yeni festival ve açılımlara öncülük etmesini dileyen Çağrı, "'Edirne'de ne yok' diye sorulduğunda 'caz yok' denildi ama o da geldi. Şükürler olsun." dedi.

Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eserinin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı eserleri seslendiren grubu müzikseverler ilgiyle dinledi.

Konser sonunda müzisyenlere plaket veren Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Organizasyona büyük emek veren TRAKSEV Başkanı Çağrı'ya teşekkür eden Kırbıyık, "Çok kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Edirneliler çok şanslı, çok kültür hazinesi bir şehirde yaşıyorlar. Bu şehirde yaşayan herkes bunu hissediyor ama bugün biz onlardan daha şanslıyız, böyle güzel bir etkinliği hep birlikte paylaştık." diye konuştu.

Konseri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler dinledi.

Festivalde yarın Anıl ve Batuhan Şallıel müzikal projeleri "Şallıel Bros" ile sahne alacak.


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