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EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER), İpsala ilçe merkezi ve 20 köyde 465 kursiyere ilk yardım eğitim verdi.

İYEMER'den yapılan açıklamaya göre, "Bilinçli ve doğru ilk yardım hayat kurtarır" sloganıyla çalışmalar yürüten İYEMER, eğitimlerine devam ediyor.

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen eğitim programı kapsamında 20 köye gidilerek 465 kişiye ulaşıldı. Vatandaşlara, kalp krizi, yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan ciddi kanamalar, arı sokmaları, hava yoluna yabancı cisim kaçması gibi durumlara karşı eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYEMER Mesul Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler, köylerde ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini bu kapsamda üç günlük temel ilk yardım eğitimi verildiğini belirtti.

İlk yardımın önemine değinen Sünnetçiler, şunları kaydetti:

"İYEMER, Acil Sağlık Hizmetlerinin ulaşması bakımından dezavantajlı olarak değerlendirilebilen kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları ilk yardım konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bizlere bu programı uygulama imkanı tanıyan Valimiz H. Kürşat Kıbıyık'a, Vali Yardımcımız Ali Uysal'a, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'ye ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna'ya teşekkür ederiz. Bilinçli ve doğru ilk yardım hayat kurtarır."

-Meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Edirne'de meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlar meme kanseri riskine karşı bilinçlendirildi.

Etkinlikte kadınlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Standı ziyaret eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da Edirne'deki sağlık okur yazarlığının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kanser türlerinin birçoğunda erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz bilgilendirme konusunda önemli işler yapıyorlar. Meme kanseri erken teşhis edilir ve önlenebilir bir kanser türüdür. Kanserlerin bir çoğu erken teşhis edilebilirse önlenebilir. Farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz ve vatandaşların bilinçlenmesi için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.













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