Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerini sürdürüyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Vergi Dairesi, Edirne Defterdarlığı, İŞKUR ve Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bürolarda görevli personelle görüşüp kolaylıklar dileyen Vali Kırbıyık, kurum yetkililerinden kurumun yapısı, kadrosu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Kırbıyık, ziyaretler esnasında servisleri gezerek çeşitli işlemler için gelen vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Kamu hizmetlerinin daha iyi, daha verimli yürütülmesi için vatandaşlardan gelen talep ve isteklere büyük önem verdiklerini belirten Kırbıyık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar tarafından iletilen talep ve önerilere hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Kamu görevi yapan herkesin vatandaşlara karşı güler yüzlü, sevecen ve yardımsever olması gerektiğini dile getiren Kırbıyık, tüm kurumların vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Programlarımız kapsamında kurumlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizle yapılan çalışmaları ve vatandaşlarımıza verilen hizmetleri yerinde görmek istiyoruz. Kurumlarımızda sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını ve çalışmalar yürütülürken vatandaş odaklı hizmet verilmesini önemsiyoruz.



Her yaştan vatandaşını dinleyen, sorunlarına çözüm bulan ve devletin şefkatini yansıtan bir anlayışla tüm kurumlarımızın hizmetlerini sürdürmesini gerektiğini değerlendiriyoruz."



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