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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Yeşil Girişimcilik Projesi kapsamında Keşan ilçesine gelen Erasmus öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Mısır, Ermenistan ve Romanya'dan 37 öğrenci ziyarette proje hakkında Helvacıoğlu'na bilgi verdi.

Çevre ve doğa konusunda her zaman duyarlı olduklarını ve bu kapsamda yapılan projeleri desteklediklerini belirten Helvacıoğlu, çalışmaları kapsamında öğrencilere belgelerini verdi.

- İTB'de görev dağılımı belirlendi

İpsala Ticaret Borsasında (İTB) gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından görev dağılımı belirlendi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Necmi Sezer'in seçildiği İTB'de, Seçkin Atlı, Hasan Önalan, Serkan Dubacı ve Tamer Şimşek yönetim kurulunda yer aldı.

İTB Meclis Başkanı Ali Ercan, yardımcısı ise Gamze Girgin Aras oldu.

Borsanın yeni dönem meclis üyeleri Necmi Sezer, Hasan Önalan, Seçkin Atlı, Tamer Şimşek, Serkan Dubacı, Ali Ercan, Ahmet Deniz, Mehmet Kerman, Gamze Girgin Aras, Hülya Akman, Ümit Sezer, Aykut Boz, İsmail Göksu ve Mehmet Bozdağ'dan oluşuyor.

- Edirne'de hazır yemek işletmeleri denetlendi

Edirne'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hazır yemek işletmeleri denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda denetimlerinin hazır yemek sektöründe devam ettiği belirtildi.

Gıda kontrol görevlilerince devlet, özel okullar ve kamu kurumlarına yemek hizmeti veren hazır yemek işletmelerinde asgari, teknik ve hijyenik açıdan denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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