Trakya Üniversitesinde "Edirne'de yapılan kurtarma ve kazı çalışmaları" konuşuldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesince düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferanslarında "Edirne'de yapılan kurtarma ve kazı çalışmaları" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın katıldı.

Kırçın, çevrim içi gerçekleştirilen konferansta 2013 yılından bu yana tümülüslerde yapılan kurtarma kazıları hakkında bilgiler verdi.

Edirne il sınırları içinde kaçak kazılar sonucunda tahrip edilen, ihbarların ardından Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı olarak yapılan toplam beş anıtsal mezar hakkında bilgiler paylaşan Kırçın, Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait bu mezarların tipolojisi içinde bulunan küçük eserlerden yola çıkarak birtakım önerilerde bulundu.

Demirköy tümülüsü kurtarma kazısı, Hıdırlık tabya mevki kurtarma kazısı, Hasan Ağa mevki tümülüsü, Doyran Lahdi ve son olarak 2021 yılında Keşan Altıntaş tümülüsünde yapılan kurtarma kazıları ve buluntuları hakkında katılımcıları bilgilendiren Kırçın, anıtsal mezarlarda içindeki arkeolojik eserlerin müzeye alınıp tüm bilimsel tespitler yapıldıktan sonra üzerinin yeniden kapatıldığını belirtti.

Tümülüslerin yapım şekilleri ve tarihleri hakkında bilgiler paylaşan Kırçın, gelen bir soru üzerine Selimiye Camii’nin yanı başında ortaya çıkarılan Yemişkapanı çevre düzenlemesi sırasında tespit edilen mezar yapısı hakkında da bilgi verdi.





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