Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekiplerince köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü KETEM ekipleri, Tayakadın Köyü Sağlık Evinde köyde yaşayan kadınları meme kanserine yönelik bilgilendirdi.

Kadınlara broşür dağıtan ekipler, meme kanseri taraması yaptıranlarının yakasına pembe kurdele taktı.

Ayrıca katılımcılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan tarama bilgilendirme videosuna internetten karekodla nasıl ulaşabilecekleri anlatıldı.

- "Erken teşhis çok önemli"

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinde bilinçlenme ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Yıldırım, "Özellikle 20 yaş üzeri genç kadınlar kendi kendilerine meme muayenesi yapabilmeli. Bu konuda internetten ulaşabilecekleri video hazırladık." dedi.

Orta yaş ve yaşlı kadınların ise her ay kendi kendilerini muayene etmeleri gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yılda en az 1 kere meme muayenesini yaptırmak üzere hekime başvurmak gerekiyor. 2 senede bir de mamografi çektirmek gerekiyor. İkinci basamak tüm devlet hastanelerinde mamografi çektirilebilir. KETEM'lerde, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ilgili başvurular yapılarak KETEM'lere yönlendirmeyle mamografi çektirebilirler."

Yıldırım, sadece meme kanseri değil, kolon ve serviks kanserleri ile çeşitli hastalıklara yönelik de bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Tayakadın köyü sakinlerinden Fatma Zor da düzenli tarama yaptırmadığını ifade etti.

Sağlık ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiğini belirten Zor, "Sıkıntı olmadığı sürece kontrole gitmiyorduk ancak düzenli olarak bu taramanın yapılması gerektiğini öğrendik. Nadiren de olsa yakın arkadaşlarımızdan bu hastalığı yaşayan oldu. Erken teşhisin meme kanserinin tedavisinde önemli olduğunu öğrendik." dedi.

Hafize Derin de ilk kez meme kanseri taraması yaptırdığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tayakadın Köyü Muhtarı Erkut Deveci ise sağlık ekiplerinin gün boyunca köy sakinlerini bilgilendirip, kanser taramasından geçireceğini kaydetti.

Bu arada, etkinliğe katılan erkekler de çeşitli kanser türlerine karşı taramadan geçirildi.

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