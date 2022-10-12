Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Uzunköprü'de ceviz hasadına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ceviz hasadına katıldı.

Vali Kırbıyık, Uzunköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünde Avrupa Tarıma ait ceviz bahçesini ziyaret etti.

Burada şirketin Genel Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu'ndan bilgi alan Kırbıyık, daha sonra ceviz soyma ve kurutma tesisinin açılışını yaptı.

Ceviz hasadına da katılan Vali Kırbıyık, cevizlerin silkelenmesi ve toplanması aşamalarını inceledi.

Vali Kırbıyık, Edirne'de ceviz ekili alanların her geçen gün arttığını, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Güzel bir işletmede, profesyonel bir şekilde cevizlerin toplanıp işlendiğini aktaran Kırbıyık, "Bu kapsamlı ve entegre tesisler gerek üretim kapasitesi gerekse üretim ve işleme kalitesi ile bölge tarımına büyük katkı sunmaktadır. Buradaki işletme ilimiz ve bölgemiz için çok önemli bir rol modeldir. Tesisin kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

Avrupa Tarım Ceviz İşletmesi Genel Müdürü Yazıcıoğlu ise 3 bin dekarlık alanda ceviz ekimi yapıldığını yaklaşık 100 tonun üzerinde kabuklu kurutulmuş ceviz hasat ettiklerini belirtti.

Tam kapasiteyle çalıştıklarında 6 bin ton kurutulmuş kabuklu ceviz üretimine kadar çıkacaklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, şu anda iç piyasaya verdikleri cevizleri ihraç etmeye de başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile üreticiler katıldı.



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