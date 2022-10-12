Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine kolaylıklar diledi.

Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Kırbıyık, daha sonra köye geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içen Kırbıyık, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.