Trakya Üniversite öğrencilerinin kampüsteki "ikinci evi" Genç Ofis oldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversite (TÜ) Balkan Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca açılan Genç Ofis, öğrencilerin keyifli vakit geçirdikleri, ücretsiz çorba ve çay ikramlarından yararlandıkları buluşma alanı haline geldi.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapan, ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına katılımı sağlamaya yönelik kişisel gelişim çalışmaları gerçekleştiren ve gençleri her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutmaya yönelik önleyici koruyucu faaliyetler gerçekleştiren Gençlik Merkezlerine bağlı Genç Ofislerden biri de TÜ'de kuruldu.

Üniversitenin akademik birimlerinin çoğunun olduğu ve öğrenci yurtlarının bulunduğu Balkan Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis, kısa sürede üniversite gençliğinin uğrak yeri oldu.

Ücretsiz çay ve çorba ikramının bulunduğu Genç Ofislerde öğrenciler kitap okuma, oyun ve dinlenme alanlarını da kullanabiliyor.

-"İkinci evimiz gibi..."

Genç Ofis sorumlusu Fatih Saldıran, AA muhabirine öğrencilerin Genç Ofis'teki tüm faaliyetlerden ücretsiz yararlandığını söyledi.



Saldıran, "Sabah erken saatlerde açtığımız ofisimizde geç saatlere kadar öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Buraya geldiklerinde her zaman taze çorba bulabiliyorlar, çay ikramımız da var. Onun dışında haftada bir gün lokma dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Ferhat Duroğlu ise çay ve çorba ikramının öğrencileri sevindirdiğini belirtti.

Genç Ofis'i kampüsteki evleri olarak gördüklerini ifade eden Duroğlu, "Öğrenciler zamanlarını burada değerlendirebilirler. Biz burayı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Sabah akşam buradayız." dedi.

Öğrencilerden Beyza Varol da kitap okumak için arkadaşlarıyla Genç Ofis'e geldiğini belirterek, çay ve çorba ikramının güzel bir jest olduğunu kaydetti.

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