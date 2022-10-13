EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde "Ceviz hasat etkinliği" düzenlendi.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, bölgede ceviz ekili alanların her yıl büyüdüğünü belirtti.

Karaağaç'ta ceviz ekili alanın 3 bin dönüme ulaştığını ifade eden Vali Kırbıyık, özellikle ürünün bölge halkına da ciddi gelir kazandırdığını söyledi.

Tüm dünyada, özellikle salgın sürecinden sonra tarımsal üretimin strateji bir güç haline geldiğini vurgulayan Kırbıyık, konuşmasına şöyle devam etti.

"Ne kadar çok üretirseniz, kendi gıdanızı ne kadar çok üretirseniz ya da uluslararası piyasalarda ne kadar olursanız bu milli güvenliğinizi de etkiliyor. Diğer alanlardaki gücünüzü de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bizim için tarımsal üretim vazgeçilmez derecede önemli bir başlık. Tabii Edirne bu anlamda çok kıymetli bir il. Sahip olduğu coğrafi konum tarımsal verimliliği yüksek arazileri, sulama imkanları gibi hususlar birleştiğinde hakikaten Türkiye'nin diğer yerlerine göre çok daha avantajlı olduğumuzu görüyoruz."

Vali Kırbıyık, Edirne'de üretimi arttırmak için birlikte çalışarak, özellikle de ürün çeşitliliğini arttırmak gerektiğini vurguladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Her yıl 6 milyon fidan ürettiklerini, ortalama 3 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Demirci, ağaçlandırma çalışmaların yanında odun ham maddesi üretimi, ceviz, badem, fıstık çamı gibi türlerle de ağaçlandırma çalışması yaparak yöre halkının refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından alanda ceviz hasadı yapıldı.



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