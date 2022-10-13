En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya'nın yürütücülüğünü yaptığı proje TÜBİTAK'tan destek alacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Kaya'nın yürütücülüğünü yaptığı "Ayçiçeğinde Genetik Karakterizasyon ve Pazar Taleplerine Uygun Ebeveyn Hat ve Hibrit Geliştirme" başlıklı proje 1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Trakya Üniversitesi ve Antalya'daki Osterras Tohum firmasıyla birlikte yürütülecek proje 2022-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uluslararası akredite aldı

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kalite çevrimlerini tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 2200:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, yaptığı yazılı açıklamada, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanmasının Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sürdürülebilir hizmet kalitesi yakalamak ve sürekli iyileştirme prensibi ile bu kaliteyi daha yüksek seviyeye çıkarmak adına ortaya koymuş olduğu yaklaşımı gösterdiğini ifade etti.

İşçimen, hizmet kalitesinin tasdik edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yönetimi ile dairemiz çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Londra'da dördüncü oldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Ege Erkut, Londra Uluslararası Müzik Yarışması'nda dördüncü oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Çisem Önver Zafer'in öğrencisi Erkut, farklı yaş ve enstrüman kategorilerinde müzisyenlerin farklı ülkelerden çevrim içi katıldıkları Londra Uluslararası Müzik Yarışması'nda ödül kazandı.

Yarışmada, George Friedric ve Wolfgang Amadeus Mozart’tan eserler seslendiren Erkut, yan flüt alanında dördüncü olma başarısı gösterdi.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Erkut'u ve flüt öğretmeni Zafer'i başarılarından dolayı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.