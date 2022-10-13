Edirne'de asayiş

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir otomobilde 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiklerini otomobili kent merkezinde durdurdu.

Yapılan aramada, 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şüpheliler C.C, R.C, T.C. ve H.A. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli S.K, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.