Edirne'de şantiyeden inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir inşaat şirketinin şantiyesinden 30 filmli kalıp tabakası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün, kentte inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketin şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık şüphelisi ve aracını tespit etti.

Şüpheli İ.A'nın evinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Aramada tabanca fişeği ve motorlu testere de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.



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