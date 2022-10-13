Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 CD sürücüsü ve 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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