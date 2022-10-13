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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi.

Festivalin son günündeki konserde, piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman, Edirne Büyük Sinagogu'nda sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin tükendiği konserde, sanatçılar Görsev'in bestelerini seslendirdi.

Konserin sonunda TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Görsev'e plaket takdim etti.

Trakya'da, ilk kez düzenlenen caz festivalini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Caz sanatçısı, piyanist ve besteci Görsev de tarihi bir yapıda konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konseri Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler takip etti.





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