Edirne kırmızısına rengini veren bitkiden diş temizleyici tablet üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne kırmızısına rengini veren bitkiden diş temizleyici tablet üretildi

AA

Edirne kırmızısına rengini veren bitkiden diş temizleyici tablet üretildi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin elde edildiği bitkiden diş temizleyici tablet üretildi.

Osmanlı döneminde rengin formülünün Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için hikayelere konu olan rengin kente yeniden katma değer sağlaması için çalışmalar sürüyor.

Rengin marka değerinin artması amacıyla akademik, ekonomik ve tarımsal anlamda bir dizi çalışma yürüten Trakya Üniversitesi Edirne kırmızının elde edildiği rubia tinctorum kentte birçok araziye ekimini gerçekleştirdi.

Bitki kök boya dışında sağlık alanındaki çalışmalara da esin kaynağı oldu.

TÜ Eczacılık Fakültesi de kök boya bitkisi rubia tinctorum ile ilgili çalışmalar ortaya koydu.

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonrası söz konusu bitki kullanılarak Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, Arş. Gör. Dr Hakan Nazlı ve lisans öğrencisi Muaz Erdoğmuş tarafından diş temizleme tableti üretildi.

Rubia tinctorum bitkisinin sulu ekstresi, nane, lavanta ve çörek otu yağının bulunduğu tabletin kısa süre sonra satışa sunulması planlanıyor.

Ekip, farklı ürünler hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Daha fazla bitkisel yağ içeriyor

Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rubia tinctorum bitkisinin antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliğe sahip olduğunu görünce diş tableti üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Dr. Gedik, ürettikleri diş tabletinin benzerlerinden farkının daha fazla bitkisel yağı içermesi olduğunu belirtti.

Diş tableti üretimi için bir süre araştırma ve çalışmalar yaptıklarını belirten Gedik, "Diş tableti, diş macunlarına göre avantajlar içeriyor. Ağız ve diş sağlığını artıran tabletlerde diş macunlarındaki gibi deterjan ürünler içermiyor. Ürettiğimiz ürün rahatlıkla taşınabilir ve kullanılabilir. Üstelik diş macunu tüpleri doğada çözülmüyor. Diş macunu tüpünün doğada çözülmesi için uzun zamana ihtiyaç var. Diş tabletlerinin geri dönüştürülebilir kağıt ambalajlar içerisinde sunulmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Gedik, diş sağlığı ile ilgili ürünlerde yabancı bağımlılığını ağır bastığını dile getirerek yerli üretimle bu eksikliği gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

Diş sağlığı ürünlerinde de yerli üretim miktarını artırmak gerektiğine vurgu yapan Gedik, "2025 yılında ağız ve diş sağlığı ürünlerinin kullanımında yüzde 10'luk bir büyüme bekleniyor. Bu açıdan da yaptığımız ve geliştirdiğimiz ürünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Karbon ayak izi düşük, sürdürülebilir, çevreci, her yere taşınabilen, atık bırakmayan, kağıt ambalajlı, doğal maddelerden ürünler elde etmeyi amaçladık. İleride rubia tinctorum bitkisini kullanarak daha farklı formülasyonlarla pazara sunmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş temizleyici tablet, ağızda eridikten sonra dişlerin fırçalanması yöntemiyle kullanılıyor.

- Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Trakya Üniversitesi iki yıl önce akademik anlamda başlattığı çalışmalarla rengin doğduğu topraklarda yeniden gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı
YEREL HABERLER Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi
YEREL HABERLER Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini ...
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne ...
(Görüntülü) ULUSLARARASI TRAKYA CAZ FESTİVALİ SONA ERDİ (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUSLARARASI TRAKYA CAZ FESTİVALİ SONA ...
(Görüntülü) ULUSLARARASI TRAKYA CAZ FESTİVALİ SONA ERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUSLARARASI TRAKYA CAZ FESTİVALİ SONA ...
Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi
Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" ...
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar ...
Kapıkule´de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule´de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele ...
Edirne'de şantiyeden inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de şantiyeden inşaat malzemesi çaldığı iddia ...
Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı
Yunanistan´a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi ...
(Görüntülü)EDİRNE?DE ÇÜRÜK RAPORU VERİLEN 56 YILLIK OKUL BİNASI YIKILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE?DE ÇÜRÜK RAPORU VERİLEN 56 YILLIK ...
Edirne´de çürük raporu verilen 56 yıllık okul binası yıkılıyor
YEREL HABERLER Edirne´de çürük raporu verilen 56 yıllık okul binası ...
(Görüntülü)15 YIL HAPİSLE ARANAN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)15 YIL HAPİSLE ARANAN UYUŞTURUCU ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE SUSAM HASADI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE SUSAM HASADI BAŞLADI
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de susam hasadı başladı
YEREL HABERLER Edirne'de susam hasadı başladı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
15 yıl hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.