En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya'da eylül ayında 3 bin 875 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde eylül ayında 113 bin 402 konut satıldı.

Edirne genelinde eylül ayında 727 konut, Tekirdağ'da 2 bin 616 konut, Kırklareli'nde ise 532 konut satışı gerçekleştirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.