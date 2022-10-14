Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan rekor tır çıkışı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır çıkış sayısıyla rekor kırıldığını ifade etti.

Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041 tır çıkışı gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu sayının Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın açıldığı günden bu zamana kadarki en yüksek sayı olduğunu belirten Kırbıyık, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1307 tırın çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek tır çıkışına imza atılarak rekor kırıldı." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, gümrük personeli ve Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür etti.





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