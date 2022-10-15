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"Madalya avcısı" milli tekvandocu Sude Sağlam, zirveye çıkmak istiyor

AA

"Madalya avcısı" milli tekvandocu Sude Sağlam, zirveye çıkmak istiyor

EDİRNE (AA) - Katıldığı tüm organizasyonlarda dereceye girmeyi başaran Edirneli milli tekvandocu Sude Sağlam, milli formayı uzun yıllar giyip zirveye çıkmayı hedefliyor.

Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Sude Sağlam, minikler kategorisinden başladığı kariyerinde bugüne kadar yer aldığı tüm turnuvalarda derece elde etmeyi başardı.

Antrenörü Metin Eşme eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve "madalya avcısı" olarak nitelenen Sude Sağlam, milli formayı uzun yıllar giyip zirveye çıkmak istiyor.

Başarılı tekvandocu Sude Sağlam, AA muhabirine, 8 yıldır bu sporu yaptığını ve hedeflerini tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekvandonun hayatına düzen ve başarı getirdiğine dikkati çeken Sude, spor sayesinde zinde kaldığını ifade etti.

Tekvandoyu çok sevdiğini belirten genç sporcu, şunları kaydetti:

"Tekvando benim hayatım. Yaklaşık 8 yıldır tekvando yapıyorum. 2021 yılında düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda milli formayı giymeye başladım. Bu zamana kadar 6 Türkiye şampiyonasına katıldım, birçok madalya kazandım. İki kez Türkiye ikincisi oldum. Bölgesel ve il genelinde yapılan turnuvalarda birçok kez birinci oldum. Başarılarımı sürdürmek istiyorum."

Sude Sağlam, milli takıma seçildiğinde büyük gurur yaşadığını, ilerleyen yıllarda en büyük hedefinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu ifade etti.

Sude, "Milli formayı giymeye devam edip olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ay-yıldızlı bayrağımı sırtıma alıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda zirveye çıkmak." diye konuştu.


- "Türk tekvandosunun parlayan yıldızı olacak"


Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Metin Eşme ise Sude Sağlam'ın gelecek yıllar için ümit vadeden sporcular arasında yer aldığını vurguladı.

Başarılı sporcunun özel bir yeteneği olduğunu ve katıldığı turnuvalarda her zaman üst sıralarda yer aldığını dile getiren Eşme, "Sude, çok soğukkanlı bir sporcu. Bugüne kadar girmiş olduğu her Türkiye şampiyonasından dereceyle çıkan bir sporcu. Tekvando dalında Türk Milli Takımı'nın sportif başarılarına Edirneli tekvandocularımız büyük katkı verecek. Sude Sağlam da bu sporcularımızdan biri olacak. Özel teknik becerilere sahip bir sporcumuz, inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde dünya çapında Türk tekvandosunun parlayan yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.

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