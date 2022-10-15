Keşan'dan kısa kısa

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, sanayi sitesinde asfalt serimi öncesinde zemin hazırlığı yapıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgi aldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, 3 kilometrelik asfalt çalışması ile sanayi yolunun sorun olmaktan çıkacağını belirtti.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde süren yol ve kaldırım çalışmalarında asfalt serimi öncesinde zemin kazıma işlemine başlandığını ifade eden Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Sanayi ve esnaf dostu belediye olarak şehrimize ve bölgemize değer katmayı sürdüreceğiz." dedi.

- Keşan Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent meydanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, kent meydanının şehrin buluşma adresi ve marka değeri olacağını söyledi.

Keşanlılar için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline ve en özeline layık. Keşan'ımız hizmet yatırımlarıyla güçleniyor. Keşan'ın çehresini değiştirmek, şehre nefes aldırmak için çalışıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde yürüttüğümüz Keşan Kent Meydanı Projemizde yer altı kazı çalışmalarımız sürüyor."

- Keşan'a gençlik merkezi ve kütüphane girişimi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yapılması planlanan gençlik merkezi ve kütüphane projelerini belediye meclisine sunduklarını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığından Keşan'a verilen 10 milyon liralık hibenin yeni bir projeyle değerlendirileceğini belirtti.

Projenin eski itfaiye alanına yapılmasını planladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Eski Migros'un olduğu 4 yol ağzındaki arsamızı kullanarak eski itfaiye alanına Gençlik Merkezi ve kütüphane kazandırmak istiyoruz. Meclis kabul ederse, Keşan'ımıza hayırlı olsun." dedi.

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