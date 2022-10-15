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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Abalar köyünde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Balkan çalışmaları yerinde inceledi.

Abalar Köyü Muhtarı Şerif Baştürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan Balkan, köylere destek olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Balkan, Baştürk'ün talebi üzerine köy yollarında kullanılmak üzere malzeme desteğinde bulunduklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

- Motor kulübü üyelerinden Balkan'a ziyaret

Batıkale Motor Kulübü Başkanı Özay Özkan ve kulübün üyeleri, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, ziyarette Havsalıların 30 Ağustos Zafer Turu'nda Batıkale Motor Kulübü ile tanıştığını anımsattı.

Kulübün yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu belirten Balkan, "Havsa merkezli ilk motosiklet derneği olacak Batıkale Motor Kulübü ile ortak çalışmalar ve gösteriler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- Gezici Kütüphane Lalapaşa ilçesine geldi

Gezici Kütüphane Lalapaşa ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, Edirne Valiliği destekleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı Gezici Kütüphane, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, kurum amirleri, öğretmenler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar Gezici Kütüphane'nin gelmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Bulut ve öğrenciler kütüphaneyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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