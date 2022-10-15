Süloğlu'nda öğrenciler "Küçük Eller Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ekim yaptı

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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde, öğrenciler "Küçük Eller Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ıspanak tohumu ekti.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla başlatılan "Küçük Eller Toprakla Buluşuyor" projesi devam ediyor.

Projeyle öğrenciler tarım ve çevre konularında bilgilendirilirken seralarda ekim ve hasat yapma fırsatı yakalıyor.

Proje kapsamında Hükümet Konağı bahçesindeki seraya gelen Süloğlu İlkokulu öğrencileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda ekim yaptı.









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