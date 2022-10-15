Havsa Kent Meydanı çalışmaları başladı

EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa Kent Meydanı projesinde çalışmaların başladığını duyurdu.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ilçelere örnek bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Kent meydanının ilçenin çehresini değiştireceğini ifade eden Balkan, şunları kaydetti:

"Bu hafta itibarıyla Milli Egemenlik Parkı, eski hükümet konağı ve bahçesi, yeni otogarı içerecek projemizin 14 dönümlük alanda yapılacak 1. etabına başladık. İlçemiz merkezinde 100. yılımıza yakışır bir meydanla, yeni yürüyüş yolları, parklar, dinlenme alanları, kafeteryaları ile modern bir ilçeye dönüşeceğiz. Aynı zamanda otogar projemizle misafirlerimiz için yenilenecek durak ve bekleme alanlarıyla güzel, hijyenik ve modern bir durak olacak. Projemiz oldukça büyük ve kapsamlı bir proje. Kazasız, belasız ve hızlı bir çalışmayla çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemize ülkemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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