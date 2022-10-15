Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde şüpheli M.B'yi durdurdu.



Üst aramasında poşet içerisinde 128 gram esrar, folyo içerisinde 2 gram metamfetamin ele geçirilen M.B. gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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