Uzunköprü'de minibüs ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Keşan'dan Uzunköprü'ye giden C.K. (44) idaresindeki 34 EBV 640 plakalı minibüs, Karapınar Kavşağı'nda E.H'nin (62) kullandığı 59 FV 182 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan E.H. ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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