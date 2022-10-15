İpsala'da refüje çarpan otomobildeki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İpsala'dan Keşan istikametine ters yönde gittiği belirtilen T.G. idaresindeki 22 FD 002 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir refüje çarptı.



Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan B.P. yaralandı. Yaralı ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.