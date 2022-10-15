Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı

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EDİRNE (AA) - TFF 3. Lig 1. Gruptaki Edirnespor-Belediye Kütahyaspor karşılaşmasının son dakikalarında ve maç bitiminde protokol tribünündeki konuk ekibin yöneticileriyle, Edirnespor taraftarları arasında tartışma yaşandı.

25 Kasım Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Edirnespor 1-0 önde kapatırken deplasman takımı 73. dakikada beraberliği yakaladı.

Maçın son dakikalarında gelen golle öne geçen Kütahyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kütahyaspor'un son dakikada bulduğu golün ardından protokol tribününde oturan deplasman takım yöneticileriyle Edirnespor taraftarları arasındaki tartışma maç sonunda da devam etti.

Tribünde yaşanan tartışma, polis ekiplerince büyümeden yatıştırıldı.

Edirnespor taraftarları maç çıkışında deplasman takım yöneticilerine tepki gösterdi.





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