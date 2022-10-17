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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,017 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,710 7,017 Ayçiçeği Kg 11,585 13,687 Süpürge Teli Kg 26,070 30,200 Dana Kg 60,700 60,800 İnek Kg 34,500 49,000 Düve Kg 37,000 54,300

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