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EDİRNE (AA) - Ceviz üretimindeki sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı "18. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı" Edirne'de başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Koordinatörü Dr. Ayşen Alay Vural, Türkiye'nin meyvecilikte iddialı bir ülke olduğunu söyledi.

Ceviz üretiminde dünyada 4. sırada olan Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirten Vural, bunun için ciddi miktarda üretim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Üretimi teşvik etmek amacıyla 20 yıl önce il müdürlükleri, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin katılımıyla Ulusal Ceviz Çalışma Grubu'nu kurduklarını ifade eden Vural, "Grubun kurulma amacı üretimi artırmak, kaliteli üretim yapmak, doğru çeşitleri üreticimize tavsiye etmek ve üreticimizin sahada yaşadığı sorunlarla karşılıklı olarak çözüme ulaşmak için pratik araştırmalar yapmak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çağrılı bildiriler bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Türkiye'de ve dünyada ceviz üretimi ve araştırmaları konusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İklim değişikliğinin, ceviz üretimini de olumsuz etkilediğini belirten Sütyemez, verim kayıplarına karşı hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

İklimlerde sert hareketlerin görülmeye başlandığını belirten Sütyemez, "İklimdeki iniş çıkışlar çok sert. Erken sonbahar soğukları ve donları bazı bölgelerimizi etkiliyor. Özellikle İç Anadolu Bölgemizde bana gelen birçok telefon ve veriden ağaç kurumaları olduğunu biliyorum. Bırakın sürgün kurumasını ağaçların tamamen kurumasıyla ilgili sıkıntılar var." dedi.

Sütyemez, yazın Anadolu'nun birçok yerinde hava sıcaklıklarının 2 ay 40 derecenin üzerine seyrettiğini belirterek, "Bu nedenle başta güneş yanıkları olmak üzere kalite verim kayıplarına yol açan sonuçlar ortaya çıktı. Bizim kapıyı çalan bu duruma karşı gerek bahçe tesisinde gerekse mevcut bahçelerde alacağımız tedbirler ön plana çıkmaktadır." diye konuştu.

- Islah önemli

Sütyemez, meyve yetiştiriciliğinde maliyeti düşürüp, verim ve kaliteyi artırmak için ıslah çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Islahın bu konuda en büyük destekçi olduğunu ifade eden Sütyemez, şöyle devam etti:

"Islahtan başka bizim yapabileceğimiz, destek vereceğimiz bir çalışma yoktur. Islahı ne kadar güçlü kılarsak verimimiz de kalitemiz de o kadar önemli olur. O yüzden ıslaha çok ciddi destek vermek zorundayız. Islahla yatıp ıslahla kalkmak zorundayız. Mevcut ceviz ıslah alanlarımızı genişletmek zorundayız. Bitki ıslahı bir milli meseledir."

Orman Genel Müdürlüğü Özel Ağaçlandırma Şubesinden Adnan Emiralioğlu da genel müdürlük tarafından yapılan ceviz çalışmalarını anlattı.

1998 yılından itibaren meyveli türlerde ağaçlandırma yapmaya başladıklarını belirten Emiralioğlu, "Şu anda bizim en güzel çalışmalarımız Edirne'de ceviz, Adıyaman'da badem, Urfa taraflarında fıstık çalışmaları. Çok güzel sahalarımız var. Yolu düşenlerin buralarda gezmelerini ve sahaları görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Emiralioğlu, 22 bin 564 hektarlık özel ağaçlandırma sahasında yaklaşık 6 milyon 750 bin ceviz ağacı bulunduğunu dile getirdi.

Öğleden sonraki oturumlarla devam eden toplantı, yarın teknik gezi ile sona erecek.

Toplantıya il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.





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