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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne 8. Kitap Günleri sona erdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında 7-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinliği 40 bin 37 kişi ziyaret etti. 37 yayınevi ve 70 yazarın katılım gösterdiği kitap günlerinde düzenlenen imza günleri ve söyleşilere de vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan imza günleri ve söyleşilerin de gerçekleştirildiği organizasyonda kültür şöleni yaşandığını belirterek "Edirne Kitap Günleri, birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yaptı. Edirne de kitaba, bilgiye ve aydınlanmaya verdiği değerle farkını bir kez daha ortaya koydu. Tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Keşan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlanacak

Keşan Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında yarın muhtarlara yönelik iletişim semineri düzenlenecek. Muhtarlık Akademisi kapsamında düzenlenecek olan seminer 10.30'da Keşan TSO Konferans Salonu’nda başlayacak.

19 Ekim Çarşamba günü de Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü binası ve Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası'nın açılışı yapılarak seminere katılan muhtarlara sertifikaları verilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

- Keşan DOÇEK yürüyüş sezonunu açtı

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Şabanmera-Yayla yürüyüşüyle sezonu açtı.

DOÇEK'ten yapılan açıklamada, "Sabri Kaçmaz Parkuru" adı verilen 18 kilometrelik parkurun isminin, elim bir doğa kazasında kaybedilen Sabri Kaçmaz'a ithafen verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan DOÇEK Genel Sekreteri Metin Bali, hafta sonu yapılan yürüyüşle doğa yürüyüşü sezonunu açtıklarını, doğada olmayı, yürümeyi seven herkesi bu faaliyetlere beklediklerini ifade etti.

Bali, salı ve perşembe akşamları bisiklet antrenman turları ve çarşamba akşamları da voleybol etkinliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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