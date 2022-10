Edirne'de "Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesince (TÜ), öğrencilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı "Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi.



Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler 11 başlıkta öğrencilerin sorunlarını görüştü.



Çalıştayda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 5 yıldır öğrenci senatosu ile öğrencilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi.



Öğrencilerin fikirleri doğrultusunda çözümler oluşturulacağını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:



"Öğrenci bizim her şeyimiz. Onların mutluluğu için daha kaliteli, daha uygun sosyal imkanlarla öğrencilik hayatlarını devam ettirebilmeleri için her şeyi düşünüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın 11 önemli konusunu konuşmak üzere akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi bir araya getirdik. 11 masada belki de yüzlerce fikir ortaya çıkacak. Bu fikirlerin çözümü için çalışıyor olacağız. Öğrenci arkadaşlarımız kendilerini sahiplenen bir üniversite görmekten çok mutlular. Her bir maddenin takipçisi olacağımıza ve güzel bir şekilde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum."



Mühendislik Fakültesi Dekanı, Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı Koordinatörü Prof. Dr. Metin Aydoğdu ise çalıştayın amacının öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Alanında uzman akademik kadro ve sektör temsilcilerinin öğrenciler ile buluştuğunu anlatan Aydoğdu: "Öğrencilerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Valilik, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli sektör temsilcileri öğrenciler ile buluştu. Çalıştayımızda 11 ana konumuz var. Sağlık, barınma, ulaşım problemleri üzerinde duruyoruz. Problemleri belirleyerek çözmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmayı da her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz." dedi.



TÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mikail Can Salman da çalıştayın önemine işaret ederek, her yıl düzenlenmesi temennisinde bulundu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.