Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir eğlence mekanı işletmecisinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Muammer Aksoy Caddesi'ndeki eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z, bir süre sonra işletme sahibi M.A. ile tartıştı.

Tartışma sonrası A.M.K, işletme sahibi M.A'yı silahla yaraladı.

Olay sonrası şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.K. ve A.A, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işletme sahibi M.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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