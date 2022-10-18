Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen aramada 1 kilo 89 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.