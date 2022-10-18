Edirne'de elektrikli skuterden düşen üniversite öğrencisi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de elektrikli skuterden düşerek yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.



Atatürk Bulvarı'nda elektrikli skuter ile seyreden Z.S, aracın kontrolünü kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasının yere çarptığını ifade eden üniversite öğrencisi Z.S, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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