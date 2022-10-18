Keşan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 22 ABU 818 plakalı motosiklet, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde U.M'nin kullandığı 22 RR 936 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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