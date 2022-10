Muhtarlar Günü mesajları

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarların, dayanışmanın, birlik beraberliğin, seçme ve seçilme hakkının ilk basamağını temsil ettiğini belirtti.

Toplumun kılcal damarları olan muhtarların vatandaşın her derdi ve sıkıntısında, devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Aksal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yinelediği muhtarlarımız bizim Türkiye’deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyor, hayırlı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yayımladığı mesajla 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Gürkan mesajında, muhtarların halkın oyları ile seçilen devletin mahallelerdeki temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız ile her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olmayı sürdürecek, kentimizin geleceği için çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Dün olduğu gibi bundan sonrada Edirne'mizi geleceğe taşımak, vatandaşlarımıza daha güzel ve daha konforlu bir yaşam sunabilmek adına muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve bu kadim kenti birlikte yöneteceğiz. Bu zamana kadar belediye olarak muhtarlarımıza yaptığımız maddi ve manevi katkılar bundan sonra da devam edecektir."

- AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İba, mesajında, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki köprü olduğunu belirtti.

Vatandaşa ulaşma noktasında en önemli irtibat noktalarının muhtarlar olduğunu ifade eden İba, "Demokrasi piramidini oluşturan muhtarlar ile sürekli iletişim halindeyiz. Muhtarlarımızla yapacak nice projelerimiz var. Vatandaşların sorunlarına çözüm noktasında yine onların aracılığı ile çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

2015'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlandığını belirten İba, şunları kaydetti:

"Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarla daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye birçok eser kazandırdık kazandırmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımızla el ele gönül gönüle vatandaşlarımızın huzuru ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Muhtarların salgınla mücadele döneminde, Vefa Sosyal Destek Grupları ile gerçekleştirdikleri hizmetlerin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden İba, bir mahallede veya bir köyde sorun olduğunda ilk akla gelenin yine muhtarlar olduğunu kaydetti

- CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların topluma ve devlete büyük bir özveri ile hizmet verdiğini ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Mahallelerimizin, köylerimizin her türlü sorun ve ihtiyacını tespit edip çözümü için dur durak bilmeden çalışan muhtarlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü övgünün ötesindedir. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten sevinçte ve kederde her zaman halkımızın yanında ve hizmetinde olan vatandaşların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gece gündüz çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza saygılarımı sunuyorum."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, demokrasinin ilk adımı olan muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Seçilerek göreve gelen muhtarların, bir yandan mahalle ve köy sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Tekin, "Devletimiz ve milletimiz arasında köprü görevi üstlenerek mahalle ve köylerimizde millet iradesinin mihenk taşı olan, yerel yönetimlerin banisi Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.